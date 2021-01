Deux membres du Congrès cherchent à se mettre à l'abri au moment de l'entrée de manifestants pro-Trump dans l'enceinte du Capitole, el 6 janvier 2020 à Washington. — AFP

Deux députées américaines ont annoncé avoir été testées positives au coronavirus après leur mise à l’abri avec d’autres parlementaires pendant l’assaut sur le Capitole de des supporters pro-Trump. L’une d’elles accuse ce mardi des collègues républicains d’avoir refusé de porter un masque.

La représentante démocrate Pramila Jayapal a expliqué sur Twitter avoir passé un test, après être restée enfermée dans une salle sécurisée avec d’autres députés, et découvert qu’elle était positive. « Beaucoup de républicains persistaient à refuser de prendre les précautions minimum contre le Covid-19 et porter un simple masque dans une salle surpeuplée en pleine pandémie, provoquant un événement super-transmetteur en plus d’une attaque de terrorisme intérieur », a ajouté Pramila Jaypal qui s’est volontairement placée en quarantaine.

Une contamination possible, selon un médecin

« Le temps passé dans la salle a duré plusieurs heures et plusieurs républicains ont non seulement refusé de porter un masque mais se sont moqués des collègues et du personnel qui leur en proposaient », a-t-elle poursuivi. Pour elle, ces députés ont manifesté « une stupidité égoïste » et ne devraient pas revenir siéger.

Quelques heures auparavant, une autre représentante démocrate, Bonnie Watson Coleman, avait annoncé avoir été contaminée. « Elle pense avoir été exposée pendant la mise en sécurité dans le bâtiment du Capitole à cause des émeutes insurrectionnelles » mercredi dernier, selon un communiqué de son bureau. Un représentant républicain, Jake LaTurner, avait annoncé avoir été testé positif au virus mercredi soir, juste après l’assaut du Capitole. Le médecin du Congrès, Brian Monahan, a averti ce week-end les représentants qu’ils pouvaient avoir été exposés au virus durant leur mise à l’abri.