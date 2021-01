Dans le contexte actuel très tendu mêlant « impeachment », 25e amendement et demande de démission de Donald Trump, la diplomatie américaine a suscité lundi l’émoi sur les réseaux sociaux. Sur son site Internet, une biographie du président sortant a en effet été publiée brièvement avec ce commentaire : « Le mandat de Donald J. Trump a pris fin le 11/01/2021 à 19H49 ».

Hey, @StateDept, what do you know that the rest of us don't?



"Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9