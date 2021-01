CONTESTATION Depuis le 6 janvier, le pays interdit les réunions de plus de cinq personnes et les distances à respecter entre les gens doivent être de deux mètres

Des policiers dans une rue de Copenhague, le 17 novembre 2020 (illustration). — Francis Dean//SIPA

Les manifestations, notamment à Copenhague, pour protester contre les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus ont tourné à l’affrontement. Neuf personnes ont ainsi été arrêtées samedi au Danemark, ont annoncé la police et des médias locaux.

Quelques centaines de personnes s’étaient rassemblées dans la capitale, et entre 50 et 65 à Aalborg, dans le Nord, selon des médias, citant les décomptes de la police. Ces manifestations étaient organisées par un groupe, « Les hommes en noir », pour protester contre les restrictions imposées par le gouvernement. « Liberté pour le Danemark, nous en avons assez », scandaient les manifestants.

Des affrontements ont éclaté à Copenhague entre des manifestants, qui ont allumé des feux d’artifice et jeté des bouteilles, et policiers en tenue antiémeute. Quatre personnes ont été arrêtées dans la capitale, et cinq à Aalborg, également pour usage inapproprié de feux d’artifice. Selon Rasmus Schultz, officier de coordination à la police de Copenhague, certains des manifestants font partie de « la constellation des hooligans ».

Durcissement des règles

En semi-confinement depuis mi-décembre, le Danemark a annoncé mardi durcir ses restrictions, demandant à sa population d’éviter les contacts sociaux, pour préserver son système de santé face à la multiplication des cas liés à la souche mutante britannique. Depuis le 6 janvier, il est interdit de se réunir à plus de cinq personnes, contre dix auparavant – aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, et les distances à respecter entre les gens passent de un à deux mètres.

D’autres mesures sont déjà en vigueur depuis le mois dernier comme le télétravail généralisé et écoles, bars, restaurants et commerces fermés à l’exception des pharmacies et magasins alimentaires.