Une unité de dépistage mobile du Covid-19 à Los Angeles, le 6 janvier 2021. — Patrick T. FALLON / AFP

Un nouveau record de contaminations et de plus en plus de cas du nouveau variant britannique du coronavirus aux Etats-Unis. L’épidémie ne ralentit pas outre-Atlantique où selon des chiffres officiels près de 290.000 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures, selon l’université Johns Hopkins, qui fait référence, et 3.676 personnes sont mortes de la maladie.

Plus contagieux, le nouveau variant a été détecté dans au moins huit Etats américains. Selon les données du Centre de contrôle des maladies vendredi, 63 cas du nouveau variant, qui était apparu la semaine dernière aux Etats-Unis, ont été recensées, notamment en Californie et en Floride. Des cas du variant apparu en Grande-Bretagne ont également été signalés au Colorado, au Texas, dans l’Etat de New York, en Virginie, en Géorgie, au Connecticut et en Pennsylvanie.

Plus de 368.000 morts

Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a estimé mercredi que le nouveau variant pourrait être « plus répandu aux Etats-Unis », mais a déclaré qu’il n’était pas particulièrement inquiet.

La veille, le pays avait enregistré un record de quasiment 4.000 décès en une seule journée. Quelque 131.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project.

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,8 millions de cas et plus de 368.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.