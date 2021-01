Dominion a fini de jouer. Vendredi, l’entreprise canadienne a attaqué l’ex-avocate de la campagne de Donald Trump Sidney Powell, estimant qu’elle lui avait causé « un tort sans précédent » en relayant des théories du complot infondées sur l’élection. Powell, avec qui la campagne du président américain a pris ses distances fin novembre, a publiquement accusé les machines à voter de Dominion d’être au cœur d’une vaste conspiration internationale visant à faire perdre Donald Trump lors de la présidentielle de novembre.

Dominion réclame 1,4 milliard de dollars de dommages et intérêts. L’entreprise canadienne assure notamment que de nombreux Etats américains songent à renégocier ou annuler leurs contrats.

Fin décembre, Dominion avait déjà musclé son jeu, menaçant Fox News et Newsmax de poursuites. Pour y échapper, les deux chaînes avaient été forcées de diffuser une séquence de fact-checking soulignant qu’elles n’avaient « aucune preuve que Dominion ait des liens avec Hugo Chavez ou le gouvernement du Venezuela […] ou avec George Soros » et aucune preuve que des votes aient été changés de Donald Trump à Joe Biden.

