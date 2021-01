Le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi, d’un tweet laconique, qu’il n’assisterait pas à la prestation de serment de son successeur Joe Biden. « A tous ceux qui ont demandé, je n’assisterai pas à la prestation de serment le 20 janvier », a-t-il écrit.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.