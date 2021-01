PIQURES Et la France n’est pas bien vue non plus

Il y a des vaccin en Iran, mais des vaccins iraniens. — Aref Taherkenareh/AP/SIPA

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a interdit ce vendredi l’importation de vaccins anti-coronavirus fabriqués aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. « On ne peut absolument pas leur faire confiance. Il n’est pas impossible qu’ils veuillent contaminer d’autres nations », indique un message de l’ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en anglais.

Sont donc bannis en Iran les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford qui ont été lancés ou sont sur le point de l’être en Europe et aux Etats-Unis. « Vu notre expérience avec le sang français contaminé au VIH, les vaccins français ne sont pas dignes de confiance non plus », ajoute le message du numéro un iranien. L’Iran est le pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus.

L’affaire du sang contaminé comme justification

L’affaire du sang contaminé est un grave scandale sanitaire ayant touché la France dans les années 1980-1990. Plusieurs centaines de personnes en Iran ont été contaminées par le virus du sida dans la décennie 1980 avec des lots de transfusion sanguine français.

« Si les Américains avaient pu produire [un] vaccin [digne de foi], cette catastrophe liée au coronavirus ne se serait pas produite dans leur pays, où environ 4.000 personnes seraient mortes en un jour », a par ailleurs déclaré le guide iranien vendredi dans un discours télévisé, en faisant référence au nombre des décès dus au Covid-19 annoncé la veille par l’Institut Johns Hopkins aux Etats-Unis.