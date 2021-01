La police du Capitole de Washington a été vite débordée par des milieux d'émeutiers, le 6 janvier 2021. — Sipa

Les signes annonciateurs ne manquaient pourtant pas. Mais mercredi, la police du Capitole, mal préparée et en sous-effectif, s’est fait complètement déborder par les émeutiers, dans ce que de nombreux élus ont qualifié « d’insurrection ». Galvanisés par les récriminations et les encouragements de Donald Trump, des milliers de partisans du président américain ont déferlé sur cet emblème de la démocratie et semé le chaos pendant plusieurs heures face à des forces de l'ordre longtemps impuissantes. Un contraste saisissant avec la violente répression des manifestations du mouvement Black Lives Matters après la mort de George Floyd au printemps dernier.

Différence de préparation

Comme le souligne BuzzFeed, cet assaut du Capitole n’était pas spontané. Il a été planifié en ligne depuis trois semaines. Donald Trump a annoncé le grand rendez-vous 19 décembre : « Soyez là, ça sera fou », puis il en a régulièrement fait la promotion à coups de hashtag #StopTheSteal et #SaveAmerica. Ses supporteurs se sont organisés sur le réseau social Parler, refuge de nombreuses figures bannies de Twitter, sur la messagerie Telegram et sur le forum TheDonald, un site créé après la fermeture de la section du même nom par Reddit. La semaine dernière, certains ont annoncé leur intention, si les élus refusaient de s’opposer à la certification des résultats, de « déferler sur le Capitole ».

Mais alors que les premiers trumpistes arrivent côté ouest, le périmètre de sécurité est loin d’être une forteresse. Sur une vidéo, on voit une demi-douzaine de policiers derrière des barrières mobiles galvanisées. En moins d’une minute, deux dizaines de manifestants les enfoncent en chantant « USA, USA, USA ! »

The moment it all began. pic.twitter.com/gdyx9Udgc6 — Philip Crowther (@PhilipinDC) January 7, 2021

Un flot interrompu déferle. Certains prennent d’assaut les escaliers. D’autres escaladent le mur. Les policiers battent en retraite. Rapidement, la foule force des portes d’entrée du Capitole ou casse des vitres et pénètre dans le bâtiment. Ce n’est qu’ensuite que des renforts arrivent et que les forces antiémeutes commencent à utiliser des gaz lacrymogènes. Il faudra attendre plus de 3 heures avant l’arrivée de la garde nationale – après, selon le New York Times, des tergiversations de Donald Trump.

La situation était fort différente l’été dernier lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter. A Washington, la garde nationale avait été déployée de manière préventive sur les marches du Lincoln Memorial. Et quand Donald Trump a voulu se rendre à l’Église épiscopale St. John, la police avait chargé pour déloger les manifestants du Lafayette square à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc.

La garde nationale avait été déployée sur les marches du Lincoln Memorial en juin 2020. - WIN MCNAMEE

Pourquoi une telle dissonance ? Le chef de la police du Capitole, une force fédérale qui dépend du Congrès (et pas de la ville de Washington), a expliqué qu’il s’attendait à « un exercice du premier amendement » (sur la liberté d’expression et de manifester pacifiquement). Selon AP, le Pentagone avait proposé l’aide de la garde nationale le week-end dernier mais le chef de la police aurait refusé. Steven Sund, dont la tête avait été réclamée par Nancy Pelosi, a présenté sa démission jeudi soir.

Différence d’attitude

Les responsables de la police ne sont pas les seuls sous le feu des critiques. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent certains policiers fraterniser ou prendre des selfies avec des manifestants. Il semble également que plusieurs agents aient d’eux-mêmes ouvert une barrière et laissé rentrer les supporteurs du président américain parmi lesquels se trouvaient notamment des militants d’extrême droite et des adeptes de la mouvance complotiste Qanon.

The police opened the gates and simply let the protesters in. pic.twitter.com/E7STAIWg6g — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) January 6, 2021

Interrogé par NBC News, le précédent chef de la police du Capitole, Terrance Gainer, a qualifié ces images de « troublantes ». Il a cependant jugé possible que les forces de l’ordre dépassées aient tenté une « désescalade » en laissant les manifestants entrer.

Indignation de Michelle Obama

Michelle Obama s’est indignée du contraste frappant et de la clémence consentie aux sympathisants de Donald Trump. « Les manifestations de Black Lives Matter étaient majoritairement pacifiques… Et pourtant, ville après ville, jour après jour, nous avons vu des manifestants paisibles confrontés à la force brute », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. A l’opposé, ceux qui ont envahi le Capitole « ont profané le coeur du gouvernement américain. Et quand les autorités ont finalement repris le contrôle de la situation, ces émeutiers et membres de gangs ont été escortés hors du bâtiment non pas menottés, mais libres comme l’air », déplore l’ex-première dame des Etats-Unis. Une femme a toutefois été tuée par la police à l'intérieur du bâtiment.

« Personne ne peut me faire croire que s’il s’était agi hier d’une manifestation de Black Lives Matter, ils n’auraient pas été traités très, très différemment de la foule de voyous qui a pris d’assaut le Capitole », a tonné Joe Biden. L’organisation historique de défense des droits civiques NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) l’a assuré : « Ils nous ont tués pour moins que ça ! »