10h03 : Donald Trump promet une transition « ordonnée » le 20 janvier

Le président américain, dont le compte Twitter a été bloqué à la suite de sa prise de parole de mercredi, s’est exprimé par l’intermédiaire d'un membre de son administration. « Bien que je sois en total désaccord avec les résultats de cette élection, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier », a indiqué Donald Trump ce jeudi matin.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



