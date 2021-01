Une rue de Montréal inhabituellement vide, le 26 décembre 2020. — Graham Hughes/AP/SIPA

C’est une mesure inédite au Canada. Le Premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi l’imposition d’un couvre-feu nocturne dans cette province afin d’enrayer la seconde vague de coronavirus.

Ce couvre-feu, d’une durée de quatre semaines jusqu’au 8 février, s’appliquera à partir de samedi et sera en vigueur entre 20 heures et 05 heures du matin, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse. « On demande aux policiers de faire respecter les consignes », a précisé François Legault, expliquant que les contrevenants s’exposeront à des amendes de 1.000 à 6.000 dollars canadiens (640 à 3.838 euros). De nouveaux secteurs d’activité économique seront reconfinés, a-t-il également annoncé.

« On est dans une course contre la montre. En ce moment, le virus va plus vite que nous et pour le ralentir, on a besoin d’un traitement choc », avait tweeté le Premier ministre québécois juste avant sa conférence de presse. La province francophone de 8,5 millions d’habitants, la plus touchée par la pandémie, devient ainsi la première au Canada à imposer un couvre-feu, une mesure sans précédent à cette échelle depuis l’épidémie de grippe espagnole au siècle dernier, selon les historiens.

Deux mois de confinement au printemps

Cette mesure vise à freiner la transmission en sévissant notamment contre les rassemblements privés dans les maisons, a indiqué François Legault, pourtant interdits en dehors du cercle familial depuis début octobre. Il faut dire que le Québec a fait état mercredi de 2.641 nouveaux cas de coronavirus et 47 décès supplémentaires.

La province, qui recense plus de la moitié des quelque 16.000 morts du virus au Canada, avait été placée en confinement pendant presque deux mois au printemps, avec la fermeture notamment des écoles. De nouvelles restrictions depuis l’automne et notamment un semi-confinement depuis le 25 décembre n’ont pas permis à la province de freiner la deuxième vague de la pandémie.

Le télétravail obligatoire

Comme au printemps, le confinement entraînera la fermeture de plusieurs entreprises et commerces non essentiels, à l’exception notamment des épiceries et des pharmacies. Le télétravail reste aussi obligatoire pour les bureaux. Le gouvernement a par ailleurs maintenu au 11 janvier le retour en classe au primaire, celui du secondaire étant repoussé au 18 janvier, avec port du masque obligatoire.

Un confinement semblable est en vigueur depuis le 26 décembre en Ontario, province la plus peuplée du Canada avec 14 millions d’habitants. Toronto, capitale de l’Ontario et plus grande métropole du Canada, est déjà reconfinée depuis fin novembre.