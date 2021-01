Paris dénonce la « dégradation continue de la situation à Hong Kong »

REPRESSION Plus de cinquante figures de l’opposition, dont un avocat américain, ont été arrêtées à Hong Kong, le plus gros coup de filet à ce jour dans le cadre de la récente loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine

Arrestations de masse contre l'opposition à Hong Kong. — EPN/Newscom/SIPA

La France a critiqué ce mercredi l’arrestation d’une cinquantaine de figures de l’opposition militant pour la démocratie à Hong Kong, dénonçant « la dégradation continue » de la situation politique dans cette ex-colonie britannique et rappelant son attachement à son autonomie.

Ces interpellations marquent « une nouvelle étape préoccupante dans la dégradation continue de la situation à Hong Kong depuis l’adoption de la loi sur la sécurité nationale », a réagi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. « Ce développement s’ajoute aux multiples pressions dont ont fait l’objet la presse et l’opposition pro-démocratie ces derniers mois, remettant en cause la possibilité d’une expression démocratique prévue par la Loi fondamentale de Hong Kong ».

Des mesures de « solidarité » par l’UE

La France emboîte le pas notamment à Londres, à l’Union européenne et à Antony Blinken, choisi par le président élu américain Joe Biden pour être le futur chef de la diplomatie des Etats-Unis. « Ce sujet fait l’objet de concertations avec nos partenaires européens », a relevé le Quai d’Orsay, soulignant que des mesures de « solidarité » avaient déjà été prises au niveau de l’UE.

« Les évolutions de la situation sont prises en compte dans la mise en œuvre de ces mesures. La France rappelle son attachement à l’autonomie de Hong Kong et au respect de l’indépendance de la justice, de l’Etat de droit et des libertés fondamentales, garantis par la Loi fondamentale de Hong Kong et le principe « un pays, deux systèmes » », a conclu le ministère.