Un frigidaire solidaire est installé à Brooklyn. — Capture d'écran Brut

Ouvrir la porte du frigo et piocher à l’intérieur, en voilà un geste banal. Sauf à Brooklyn, où Allifer et Jes, membres d’un collectif né lors des manifestations Black Lives Matters, ont mis en place un réfrigérateur solidaire. Installé directement dans la rue, il est ouvert à tous librement et gratuitement. Le but : aider les habitants du quartier, notamment issus de la communauté afro-américaine, à se procurer des produits frais.

Cette « communauté » du frigo, les deux jeunes femmes la font vivre avec peu de chose : une prise de courant, du nettoyage, et des denrées récupérées via des boîtes à dons placées dans les commerces alentour. Des dizaines de réfrigérateurs de ce type ont été installés aux Etats-Unis depuis le début de la crise du coronavirus, et pourraient encore essaimer. Ça vous inspire ? Alors regardez la vidéo de notre partenaire, Brut​, sur le sujet :