21h50 : Une grande partie du mandat de Joe Biden se joue ce mardi

Deux seconds tours tardifs des sénatoriales se déroulent en Géorgie, et les maths sont simples : les démocrates ont besoin de remporter les deux sièges pour reprendre le contrôle du Sénat. Lundi, Joe Biden et Donald Trump ont fait campagne pour tenter de faire pencher la balance, deux mois après l’élection présidentielle. Biden avait remporté cet Etat d’un cheveu, avec un peu moins de 12.000 voix d’écart.

Dans le premier duel, le sortant républicain David Perdue affronte le jeune démocrate qui monte Jon Ossoff. Dans le second, la républicaine qui assurait l’intérim, Kelly Loeffler, fait face au démocrate Raphael Warnock, un pasteur qui prêche dans l’ancienne paroisse de Martin Luther King, à Atlanta.

Alors que les candidats sont au coude-à-coude dans les sondages, les résultats s’annoncent serrés. Avec plus de 3 millions d’électeurs qui ont déjà voté avant mardi, on pourrait assister à un remake du 3 novembre, avec un dépouillement interminable. Pour la présidentielle, il avait fallu attendre une dizaine de jours avant que les médias ne déclarent Joe Biden vainqueur, et près de trois semaines pour que les résultats soient certifiés après deux recomptages.

On se retrouve vers 22h30 pour le début de cette nuit électorale.