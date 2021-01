Une action de Donald Trump, pour une nouvelle fois tenter de changer le résultat de la présidentielle américaine, a provoqué une onde de choc politique aux Etats-Unis. La diffusion dimanche d’un enregistrement du président demandant à un responsable électoral de « trouver » des bulletins de vote pour la présidentielle à son nom, a donné le ton d’une semaine qui s’annonce explosive.

A deux jours d’une élection cruciale pour le contrôle du Sénat et à trois d’une session du Congrès destinée à graver dans le marbre la victoire de Joe Biden, la révélation d’une conversation entre le président sortant et un responsable de Géorgie a monopolisé l’attention. Donald Trump a appelé samedi Brad Raffensperger, le républicain en charge des élections dans cet Etat du Sud, pour tenter de le rallier à sa cause. « Il n’y a pas de mal à dire que vous avez recalculé », peut-on l’entendre dire sur un enregistrement de la discussion réalisé à son insu et rendu public par le Washington Post. « Tout ce que je veux, c’est trouver 11.780 bulletins », ajoute-t-il, soit à peu près l’avance dont dispose Joe Biden en Géorgie, confirmée par un recomptage et des audits.

Répétant des accusations de fraudes, dont il n’a jamais apporté la preuve et qui ont été balayées par les tribunaux, Donald Trump justifie ses demandes par sa conviction que l’élection lui a été « volée ». « Vous savez ce qu’ils ont fait et vous n’en parlez pas : c’est un délit », « c’est un gros risque pour vous », ajoute-t-il, menaçant. Mais en face, Brad Raffensberger ne cède pas. « Nous pensons que nos chiffres sont bons ».

