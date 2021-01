Vue aérienne d'une partie de l’île Bimini Nord, en 2015. — SIPANY

Les chances de retrouver des survivants s’amenuisent. Un bateau avec 20 personnes à bord a disparu entre les Bahamas et la Floride. Surtout, les garde-côtes américains ont annoncé avoir interrompu leurs recherches vendredi après trois jours d’efforts infructueux.

En route vers les Etats-Unis

Le navire, parti des îles Bimini lundi, devait se rendre à Lake Worth, aux Etats-Unis, à environ 130 kilomètres de distance. Mardi, les garde-côtes ont été alertés qu’il n’était pas arrivé à bon port, selon un communiqué.

Pendant plus de trois jours, ils ont effectué avec des équipes des deux pays des recherches aériennes et maritimes sur environ 44.000 km2 mais les ont suspendues vendredi midi, expliquent-ils. « Nos pensées et nos prières vont aux familles des disparus », a commenté le capitaine Stephen Burdian, qui a appelé toute personne disposant d’information à contacter les garde-côtes.