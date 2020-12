Le président américain Donald Trump. — Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/AP/

Donald Trump est l’homme que les Américains ont le plus admiré en 2020, a indiqué un sondage réalisé par l’institut Gallup entre le 1er et le 17 décembre, relate le Huffington Post. Le président des Etats-Unis a été cité par 18 % des personnes interrogées, d’après les résultats communiqués ce mardi. Il devance au classement Barack Obama, mentionné par 15 % des participants. Joe Biden complète le podium avec un résultat de 6 %.

« Quel homme vivant n’importe où dans le monde et dont vous avez entendu parler […] admirez-vous le plus ? », était la question posée. L’édition 2019 du même sondage avait placé Barack Obama et son successeur à la Maison-Blanche à égalité à la première place du palmarès. Gallup a posé la même question au sujet des femmes célèbres. Les sondés ont plébiscité Michelle Obama pour la troisième année consécutive.

De nouvelles personnalités

Avec un score de 10 %, l’ancienne Première dame des Etats-Unis est suivie par Kamala Harris et Melania Trump. Depuis que ce sondage annuel est publié, la première place est revenue à une Première dame en exercice ou non 57 fois sur 71. Les présidents des Etats-Unis en activité ont quant à eux dominé le classement 60 fois. Plusieurs personnalités ont fait cette année leur apparition dans les dix premiers rangs du palmarès.

C’est le cas chez les femmes de la future vice-présidente Kamala Harris, de l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et d’Amy Corey Barrett, juge à la Cour suprême des Etats-Unis. Les nouveaux venus dans le classement masculin sont Anthony Fauci, le conseiller du gouvernement en matière de Covid-19, et la star du basket LeBron James. Parmi les autres célébrités citées par les sondés, on trouve Angela Merkel, Greta Thunberg, la reine Elisabeth II, Hillary Clinton, Bill Gates, le pape François, Elon Musk ou le Dalai Lama.