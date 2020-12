Un parlementaire de Louisiane, décédé mardi du Covid-19 à l’âge de 41 ans, est devenu le premier membre du Congrès américain à succomber à la maladie aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé par la pandémie. Le républicain Luke Letlow avait été élu dans le 5e district de la Louisiane (sud) et devait prêter serment dimanche.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a annoncé sa mort sur Twitter en écrivant : « C’est avec le cœur lourd que@FirstLadyOfLA (la première Dame de Lousiane, ndlr) et moi offrons nos condoléances à la famille du député élu Luke Letlow, décédé après avoir lutté contre le Covid-19. » Le gouverneur a indiqué avoir ordonné que des drapeaux soient mis en berne le jour des funérailles de Luke Letlow, qui laisse son épouse et leurs deux jeunes enfants.

