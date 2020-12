La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et son homologue du Conseil, Charles Michel, ont signé ce mercredi l’accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique, qui doit entrer en vigueur jeudi à 23 h.

