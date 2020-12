Donald Trump a changé de souffre-douleur. Et le plus étonnant est qu’il s’attaque désormais principalement à son propre camp. Le président américain a redoublé mardi de virulence contre les ténors des républicains, qualifiés de « pathétiques », semant un peu plus le trouble dans son parti à l’approche de deux élections sénatoriales cruciales.

Depuis son club de Mar-a-Lago, en Floride, et juste avant d’entamer une nouvelle journée de golf, Donald Trump a exprimé sa frustration dans une série de tweets particulièrement virulents. Objet de son courroux : la perspective de plus en plus solide que le Congrès rejette son veto au budget de la défense, ce qui représenterait une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche.

« Le "leadership" républicain faible et fatigué va permettre que la mauvaise loi sur la défense soit adoptée », a dénoncé le président sortant sur Twitter. Mitch McConnell, chef républicain du Sénat, a peu après clairement indiqué qu’il ne se laisserait pas impressionner par les tweets présidentiels, en appelant, dans un message de défiance à Donald Trump, à rejeter son veto.

....Can you imagine if the Republicans stole a Presidential Election from the Democrats - All hell would break out. Republican leadership only wants the path of least resistance. Our leaders (not me, of course!) are pathetic. They only know how to lose! P.S. I got MANY Senators..