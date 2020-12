La statue représentant Abraham Lincoln avec un esclave émancipé à ses pieds, à Boston. — Steven Senne/AP/SIPA

Les Etats-Unis continuent de s’attaquer aux symboles des inégalités raciales. Une statue de l’ancien président Abraham Lincoln et d’un esclave nouvellement libéré, jugée dégradante, a été retirée mardi matin d’un square de Boston par la mairie, ont annoncé les médias locaux.

La ville du nord-est des Etats-Unis avait voté en juin en faveur du retrait de la statue, où Abraham Lincoln, à l’origine de l’abolition de l’esclavage dans le pays, se tenait debout au-dessus d’un homme noir dénudé et à genoux. Elle avait motivé cette décision, jugeant que la statue avait un rôle « dans la perpétuation de préjudices blessants » envers les Afro-Américains et qu’elle contribuait à sous-estimer leur rôle « dans la lutte pour la liberté de la nation ».

Une sculpture en place depuis 1879

Installée depuis 1879 dans un square de la capitale du Massachusetts, la statue était une réplique d’une statue de 1876 érigée à Washington. Financée par un groupe composé majoritairement d’anciens esclaves, ces derniers n’avaient pas eu leur mot à dire sur le dessin de la statue qui avait pour but de commémorer la Proclamation d’émancipation et d’honorer Abraham Lincoln. Le 16e président des Etats-Unis, surnommé « Abe l’Honnête » et « Le Grand émancipateur » avait fait abolir l’esclavage aux Etats-Unis par cette Proclamation d’émancipation de 1863.

Dans la foulée des manifestations déclenchées par la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai, plusieurs statues de personnages historiques comme Christophe Colomb, Theodore Roosevelt, ou Robert E. Lee ont été déboulonnées ou vandalisées aux Etats-Unis, notamment à Boston, Richmond, et Washington.