Mannequin en Iran, sans-abri en France, Negzzia raconte son histoire à Brut — Capture d'écran

« Tout à coup, j’ai senti quelque chose sur mon corps. Je me suis retournée, et j’ai vu qu’il était complètement nu ! » Dénoncée à la police par l’homme qui avait tenté de la violer, condamnée à 148 coups de fouet, Negzzia a décidé de fuir l’ Iran. Après les violences sexuelles et sexistes, elle a connu, en France, la rue et les humiliations.

Aujourd’hui mannequin, Negzzia a raconté son histoire à Brut, partenaires de 20 Minutes. Voici son témoignage en vidéo :