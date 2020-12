Donald Trump a finalement cédé sous la pression des parlementaires de tous bords politiques. Le président américain a ratifié dimanche soir, après des jours de résistance, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars adopté le 21 décembre au forceps par le Congrès. Le locataire de la Maison-Blanche a également signé dans la foulée la proposition de loi de financement de l’Etat fédéral, ce qui permet d’éviter la fermeture mardi des services publics.

« Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations-chômage, arrêter les expulsions [locatives], apporter de l’assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés de l’aérien de retourner au travail et donner des fonds substantiels en plus pour la distribution des vaccins », a expliqué Donald Trump dans un communiqué. Ce revirement intervient en fait après une journée marquée par des appels de tous bords politiques l’incitant à agir pour éviter un désastre économique et social.

Americans are in urgent need for emergency #COVID19 relief—lifelines like food, shelter, unemployment benefits, and small business relief. The President must immediately sign or veto the COVID-19 relief package so Congress can act before it's too late. https://t.co/54XdZRCmju