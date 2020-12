Des images qui font froid dans le dos… Une forte explosion a secoué ce vendredi matin le centre de Nashville, dans le Tennessee, un acte qui semble « délibéré », selon la police de cette ville du sud des Etats-Unis.

L’explosion a eu lieu à 6 h 30 en ce matin de Noël, faisant d’importants dégâts sur les façades des bâtiments environnants. Des arbres ont été arrachés et au moins deux véhicules, dont l’un est lié à l’explosion selon la police, ont pris feu.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH