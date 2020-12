C’est officiel, quatre ans et demi après le référendum de juin 2016 sur le Brexit, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont trouvé un accord, ce jeudi, évitant un « no deal » aussi embarrassant sur le plan politique que dommageable au niveau économique.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont réussi à arracher un compromis historique à la veille de Noël après des mois de négociations, comme ils l'ont respectivement annoncé. Ursula von der Leyen a vanté un « bon accord, équilibré » et « juste » pour chaque partie, tout en affirmant que le Royaume-Uni resterait « un partenaire digne de confiance » de l'Union européenne.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3