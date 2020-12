Avant son départ de la présidence des Etats-Unis, Donald Trump continue sa salve de grâces. La Maison-Blanche a ainsi annoncé mercredi de nouvelles grâces ou mesures de clémence par le président. Le père du gendre et conseiller Jared Kushner de Donald Trump va notamment en profiter.

Deux personnalités mises en cause dans l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016, Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump et son ancien conseiller Roger Stone, figurent aussi dans cette liste, communiquée par l’exécutif américain. En juillet dernier, le président républicain avait déjà commué la peine de Roger Stone, son ami de longue date, condamné pour avoir tenté d’influencer des témoins et pour avoir menti au Congrès dans le cadre de l’enquête russe.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.