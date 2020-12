Un centre médical à Johannesburg, le 30 avril 2020. — Jerome Delay/AP/SIPA

Le monde doit faire face à de nouvelles mutations du coronavirus. Une nouvelle souche de Covid-19 en provenance d’Afrique du Sud inquiète désormais autant que la variante britannique qui a isolé le Royaume-Uni.

Cette nouvelle variante du coronavirus semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, avancent les chercheurs qui l’ont identifiée en Afrique du Sud, pays africain de loin le plus touché par le coronavirus avec 950.000 personnes testées positives dont 25.657 morts. « Tous les éléments vont dans ce sens », a affirmé mercredi Tulio de Oliveira, directeur de l’institut de recherche KRISP, adossé à l’Université du Kwazulu-Natal. Dans la soirée, le ministre de la Santé sud-africain a annoncé plus de 14.000 nouveaux cas recensés en 24 heures, alors que ces chiffres oscillaient ente 8.000 et 10.000 nouvelles infections quotidiennes ces derniers jours.

Plus de vols directs avec l’Angleterre

Les autorités britanniques ont pour leur part annoncé mercredi avoir identifié deux cas de cette nouvelle souche sud-africaine. En réponse, Londres a décidé des restrictions de voyage. Les personnes porteuses de ce virus, qui avaient voyagé en provenance d’Afrique du Sud ces dernières semaines et celles qui ont été en contact avec elles ont été placées en quarantaine, a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock.

A partir de 9 heures GMT jeudi, les passagers en provenance d’Afrique du Sud ne pourront plus entrer en Angleterre, à l’exception des Britanniques et Irlandais, des titulaires de visas et des résidents permanents, qui devront s’isoler pendant 10 jours ainsi que les membres de leur foyer, a précisé mercredi le ministère des Transports. Les vols directs vers l’Afrique du Sud sont par ailleurs interdits.