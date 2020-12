MADE IN USA Retrouvez en vidéo toute l'actualité de la fin du mandat de Donald Trump avec notre correspondant aux Etats-Unis

Présidentielle américaine: Clash entre Donald Trump et le Congrès... Indignation après la grâce de mercenaires de Blackwater — 20 Minutes

Le dernier mois du mandat de Donald Trump a commencé, et visiblement, une trêve de Noël n’est pas au programme. Cette semaine, le président américain a lâché une bombe politique sur le Congrès en rejetant le plan de relance de l’économie voté après de longues négociations, et il a provoqué l’indignation en graciant quatre ex-mercenaires de Blackwater condamnés pour meurtre. A deux semaines du vote des élus américains, qui doivent valider les résultats du collège électoral le 6 janvier, Donald Trump continue de refuser d’accepter le verdict des urnes – même si ses derniers recours n’ont aucune chance d’aboutir. Mercredi soir, il a rejoint sa résidence de Mar-a-lago. Et sauf surprise, il devrait continuer de tweeter au coin de la cheminée pendant les fêtes.