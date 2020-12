Un marché de Noël (Illustration) — Clearpix/REX/SIPA

Alors que l’Europe subit de plein fouet la seconde vague, les retrouvailles familiales pour Noël font redouter l’arrivée d’une troisième vague.

En France, le confinement a été levé le 15 décembre, mais un couvre-feu a été instauré de 20 heures à 6 heures du matin, avec une exception le 24 décembre.

Face au rebond épidémique, plusieurs pays européens ont décidé de prendre des mesures restrictives, allant du couvre-feu au confinement partiel ou total.

Que ce soit en Italie, en Autriche, en Allemagne ou en France, une chose est sûre : Noël ne ressemblera pas à ce qu’on a connu. Face au rebond épidémique en Europe, et à la crainte d’une troisième vague, nos voisins ont (presque) tous pris des mesures de restrictions pour les fêtes de fin d’année.

A l’approche des retrouvailles familiales (et donc de la multiplication des contacts), plusieurs pays ont décidé de serrer la vis pour éviter une explosion des cas de contamination. Confinement, couvre-feu, limitation du nombre d’invités, restrictions de déplacements… Petit tour d’horizon des mesures prises par nos voisins pour Noël.

Allemagne

L’Allemagne a réinstauré un confinement partiel du 16 décembre au 10 janvier. Plusieurs Länder ont instauré des couvre-feux, exceptionnellement levés en Saxe et au Bade-Wurtemberg pour Noël, mais pas en Bavière. Du 24 au 26 décembre, les Allemands pourront accueillir jusqu’à quatre adultes de leur famille, en plus des enfants de moins de 14 ans.

Autriche

En Autriche, le gouvernement a annoncé l’instauration d’un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin au lendemain de Noël, du 26 décembre au 24 janvier. Les magasins et les écoles resteront fermés jusqu’au 18 janvier.

Belgique

Pas de confinement chez nos voisins mais un couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin. Ce dernier sera assoupli le soir de Noël, de minuit à 5 heures du matin. Mais les retrouvailles familiales se feront en comité très restreint. Pour Noël, la limite reste fixée à un invité maximum par foyer. Les personnes vivant seules pourront inviter deux personnes les 24 et 25 décembre.

Espagne

Pas de confinement en Espagne, mais les rassemblements pour les fêtes de fin d’année (le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier) sont limités à dix personnes, enfants compris. Les déplacements entre régions seront interdits du 23 décembre au 6 janvier, sauf pour des besoins essentiels ou pour « rendre visite ou célébrer un jour de fête » avec de la famille. Les bars et restaurants resteront ouverts, mais seront soumis à un couvre-feu nocturne, différent en fonction des régions.

Danemark

Au Danemark, les magasins non-essentiels seront fermés à partir du 25 décembre jusqu’au 3 janvier. Pas de restrictions de déplacements pour les fêtes, mais les autorités recommandent de ne pas être plus de 10 personnes à table pour Noël et le Nouvel An, et de maintenir une distance de deux mètres entre chaque convive.

Irlande

Le gouvernement a décidé de reconfiner à partir du 24 décembre, jusqu’au 12 janvier, mais les visites entre foyers seront tolérées jusqu’au 26 décembre. Certains magasins non-essentiels pourront rester ouverts, mais les soldes de janvier seront reportées. Les écoles, elles, resteront ouvertes.

Italie

En Italie, le gouvernement a adopté son niveau de confinement le plus strict pour Noël et le Nouvel An du 21 décembre jusqu’au 6 janvier. Les habitants pourront se déplacer une fois par jour dans leur région pour rendre visite à des parents ou amis, en dehors du couvre-feu mis en place de 22 heures à 5 heures du matin. Pour les fêtes, les Italiens ne pourront recevoir que deux convives, accompagnés de leurs enfants de 14 ans maximum. Quant aux déplacements entre régions, ils sont interdits pendant toute la durée du confinement.

Pays-Bas

Les Pays-Bas, eux aussi, ont décidé de reconfiner jusqu’au 19 janvier. Et pour les retardataires des cadeaux de Noël, c’est déjà trop tard : le gouvernement a d’ores et déjà fermé les commerces non-essentiels. Les rassemblements familiaux sont tolérés à Noël, mais les autorités recommandent de recevoir au maximum trois personnes.

Portugal

Au Portugal, un couvre-feu a été décrété – sauf à Madère et aux Açores - avec des horaires différents en fonction des villes. Les déplacements entre municipalités seront autorisés du 23 au 26 décembre. Les 24 et 25 décembre, le couvre-feu en vigueur sera repoussé à 2 heures du matin. Les restaurants et bars, eux, devront fermer à 1 heure du matin. Entre le 31 décembre et le 4 janvier, les Portugais auront interdiction de quitter leur commune. Pour le Nouvel An, les Portugais devront respecter un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin.

Royaume-Uni

Dimanche, l’Angleterre a reconfiné en urgence une partie de sa population en raison de la nouvelle souche du Covid-19. Les habitants de Londres et du sud-est du pays sont donc contraints de renoncer à leurs retrouvailles de Noël. Dans le reste de l’Angleterre, les familles pourront se voir uniquement le 25 décembre.

Au Pays de Galles, les autorités anticipent déjà un rebond épidémique en réimposant un confinement. Initialement prévu le 28 décembre, le reconfinement a été avancé au 19 décembre jusqu’à la mi-janvier. L’Ecosse a également annoncé un confinement qui entrera en vigueur le 26 décembre, dès le lendemain de Noël, seul jour où les familles pourront se voir. Les vacances scolaires sont prolongées jusqu’au 11 janvier. L’Irlande du Nord va, elle aussi, se reconfiner juste après Noël, à cette même date.

Suède

Pas de confinement ou de couvre-feu en Suède, mais le pays a changé de stratégie en recommandant pour la première fois depuis le début de l’épidémie le port du masque dans les transports publics.

Suisse

En Suisse, les bars, restaurants, installations sportives, et culturelles ont été fermés ce mardi 22 décembre jusqu’au 22 janvier dans 21 des 26 cantons. A Genève, par exemple, les bars et restaurants restent ouverts, mais seulement jusqu’à 23 heures.