L’immunologue américain Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis et nommé conseiller sur le Covid-19 par le futur président Joe Biden après avoir déjà été membre de la cellule de crise de Donald Trump, a été vacciné ce mardi contre le coronavirus.

« C’est un geste symbolique pour le reste du pays, pour montrer que je suis extrêmement confiant dans la sécurité et l’efficacité de ce vaccin », a déclaré le Dr Fauci, 79 ans. « Je veux encourager tous ceux qui ont la possibilité d’être vaccinés à le faire, afin d’avoir un voile de protection sur ce pays et mettre fin à cette pandémie », a-t-il ajouté.

WATCH: Dr. Anthony Fauci receives the COVID-19 vaccine shot, saying he has "extreme confidence in the safety and the efficacy of the vaccine" https://t.co/OMrSj3lUAj pic.twitter.com/M8dPrccqGU