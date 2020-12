Boris Johnson dans ses œuvres. — Andrew Parsons/AP/SIPA

Les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE pour conclure un accord commercial sont toujours dans l’impasse.

Depuis 2016, les négociations du Brexit ont été parsemées de nombreux rebondissements.

20 Minutes vous propose de revenir en quiz sur ce feuilleton interminable.

Ce n’est qu’un au revoir, mes frères britanniques. Et oui, le Brexit arrive à son terme, après de longues années de négociations et de retournements de situation. Depuis la fin janvier 2020, le pays s’était déjà retiré des instances dirigeantes de l’Union européenne. Et dans quelques jours, à la fin de l’année, la période de transition, qui permettait de garder certaines règles communes, prendra fin.

Sans accord commercial, le Royaume-Uni deviendra alors un pays « tiers » aux yeux de l’Union européenne, avec qui les échanges seront régis par les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Pour clore l’année en beauté, 20 Minutes vous propose donc de tester vos connaissances sur ce feuilleton du Brexit, démarré en 2016.