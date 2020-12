Donald Trump conteste encore les résultats de l'élection présidentielle — Sipa USA/SIPA

Donald Trump continue de clamer qu’il s’est fait voler l'élection présidentielle américaine et de remettre en question les résultats des votes. Mais le président déchu vient de trouver récemment un nouvel angle d’attaque, puisqu’il sous-entend cette fois que le coronavirus a été inventé dans le but de lui faire perdre la Maison-Blanche, comme le rapporte RTL.

C’est ainsi que le président a retweeté une vidéo YouTube postée le 20 décembre, dans laquelle il est dit que Joe Biden est protégé et que le coronavirus ne serait qu’un vaste complot dans le but de soutenir le candidat démocrate.

Plus de 900.000 vues

Le Covid-19 n’aurait ainsi servi qu’à noircir le bilan présidentiel de Donald Trump, tant sur le plan sanitaire qu’économique, afin de propulser Joe Biden en favori. La vidéo complotiste parle également des votes par correspondance, dont le nombre a explosé avec le coronavirus, et que Donald Trump soupçonne d’avoir permis une fraude massive.

La vidéo récolte plus de 900.000 vues et a été retweetée plus de 30.000 fois. Twitter l’a épinglé comme contenu contesté.