Au lendemain de la date butoir de la fin des négociations, fixée à dimanche minuit, les députés européens estiment désormais qu'il sera «impossible» de ratifier un éventuel accord post-Brexit à temps pour qu’il entre en vigueur le 1er janvier.

« Les jeux politiques de Westminster ont fait perdre trop de temps. Il est maintenant impossible pour le Parlement d’évaluer un accord avant la fin de l’année. Nous n’approuverons aucun texte, c’est trop important », a affirmé lundi le chef du groupe PPE (droite) au Parlement européen, Manfred Weber, sur Twitter.

Political games from Westminster have wasted too much time. It is now impossible for Parliament to assess a deal before the end of the year. We will not rubber-stamp any text, it is too important. As the only directly elected EU body, we should not rush our decision. #Brexit