« Elle va bien. » Quelques mots de la part de son beau-père, pour espérer mettre fin à une rumeur touchant une infirmière américaine. Le 17 décembre, Tiffany Dover a reçu le vaccin de Pfizer contre le Covid-19. Dix minutes plus tard, alors que l’infirmière témoigne devant les caméras, elle perd connaissance. Une scène qui a suscité l’inquiétude sur les réseaux sociaux sur les possibles effets secondaires de la vaccination. La rumeur de sa mort s’est ensuite répandue.

FAKE OFF

Le CHI Memorial, l’hôpital où travaille la jeune femme, a démenti samedi les rumeurs sur son décès : « L’infirmière Tiffany Dover apprécie la sollicitude dont elle fait l’objet. Elle est chez elle et va bien. Elle demande le respect de sa vie privée et de celle de sa famille. »

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family.