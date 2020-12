Coronavirus EN DIRECT : Boris Johnson va présider une réunion de crise au Royaume-Uni après la découverte d’une nouvelle souche…

9h41 : A noter que l’Agence européenne du médicament se penche sur le vaccin Pfizer-BioNTech à partir de ce lundi

Cette décision doit être annoncée dans la journée et, si elle est positive, pourrait ouvrir la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l’année. L’AEM, basée à Amsterdam, avait avancé d’une semaine la réunion initialement prévue le 29 décembre, au cours de laquelle elle doit annoncer si elle autorise ou non le vaccin Pfizer-BioNTech, alors que l’Allemagne et d’autres pays font pression pour une décision rapide. Les Etats membres de l’UE devraient entamer le 27 décembre la campagne de vaccination.