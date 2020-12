Joe Biden a fait ses premiers choix — Alex Brandon/AP/SIPA

Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’un des piliers de son action pour reconstruire l’économie américaine frappée par la pandémie, le président élu américain Joe Biden a présenté, ce samedi, les membres clés de son équipe chargée du climat.

Joe Biden a déclaré que ses équipes « mèneront le plan ambitieux de mon administration pour faire face à une menace existentielle de notre époque : le changement climatique ».

Une Amérindienne nommée, une première

« Nous sommes en crise », a déclaré Joe Biden lors de l’événement qui avait lieu dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. « Tout comme nous devons être une nation unie pour faire face au Covid-19, nous avons besoin d’une réponse nationale et collective au changement climatique ». Parmi les personnalités présentées samedi figure l’élue du Nouveau-Mexique Deb Haaland, choisie pour diriger le ministère de l’Intérieur, qui supervise notamment les ressources naturelles des terres fédérales, comme les parcs nationaux et les refuges pour la faune. Deb Haaland deviendra la première Amérindienne à occuper un poste de ministre si sa nomination est confirmée par le Sénat.

Joe Biden a déclaré que son gouvernement s’efforcerait de moderniser les infrastructures de l’eau, des transports et de l’énergie afin qu’elles soient mieux équipées pour résister aux conditions climatiques extrêmes – et qu’il créerait de nombreux emplois dans le cadre de ce processus. Joe Biden a aussi indiqué vouloir construire 500.000 stations de recharge pour les véhicules électriques et 1,5 million d’habitations et logements sociaux économes en énergie. Il a également annoncé la création « immédiate » de 250.000 emplois pour fermer des millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés, considérés comme des risques pour la santé et la sécurité.

Les Etats-Unis feront leur retour dans l’accord de Paris

Joe Biden a répété que les Etats-Unis feraient leur retour dans l’accord de Paris sur le climat, quitté par le président Donald Trump, et qu’il restaurerait une série de réglementations environnementales instaurées par Barack Obama et abandonnées par Donald Trump. Pour d’autres postes, Joe Biden a indiqué qu’il avait choisi Gina McCarthy, l’administratrice de l’Agence de protection de l’environnement de Barack Obama, pour diriger le nouveau Bureau de la politique sur le climat de la Maison Blanche.

Joe Biden a nommé Michael Regan, actuellement à la tête du département de l’Environnement de l’Etat de Caroline du Nord, pour diriger l’Agence américaine de protection de l’environnement et Brenda Mallory, une avocate spécialisée dans l’environnement, pour diriger le Conseil sur la qualité environnementale. Michael Regan et Brenda Mallory sont tous deux afro-américains. Le président élu a déclaré qu’avec les annonces de samedi, son cabinet comptera six Afro-Américains.