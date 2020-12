Et de deux. Les Etats-Unis ont accordé vendredi une autorisation en urgence au vaccin de Moderna contre le Covid-19, a annoncé l’Agence américaine des médicaments (FDA).

Le remède de la jeune firme de biotechnologies va donc rejoindre celui de l’alliance Pfizer/BioNTech dans l’immense campagne de vaccination débutée lundi aux Etats-Unis. « Félicitations, le vaccin de Moderna est désormais disponible ! », s’est félicité le président Donald Trump.

