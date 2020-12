WHITE CHRISTMAS New York s'est réveillée jeudi sous un épais manteau de neige, gage de copieuses batailles de boules de neige à Central Park

Lancer le diaporama Un habitant de New York dévale une pente en luge — SIPA USA/ Erik McGregor

Un moment enchanté. Après une tempête de neige, qui a balayé plusieurs Etats du nord-est des Etats-Unis durant près de 24 heures, New York s'est réveillée jeudi sous un joli manteau blanc, pour la plus grande joie de ses habitants.

Les camions poubelles, parés d'un chasse-neige, sillonnaient les avenues de la Grosse Pomme avec leur crissement caractéristique, tandis que les concierges des immeubles faisaient assaut de pelles, saleuses, ou balai-brosse.

«C'est génial»

A Central Park, poumon de Manhattan, dès les premières heures du jour, les skieurs de fond ont profité d'un revêtement neigeux pas vu à New York dans ces proportions depuis cinq ans. «C'est génial», s'enthousiasme Elyse Mallyn, la soixantaine, en remontant à skis la voie circulaire, vers le nord. «Il y a quelque chose d'un peu magique», renchérit Paul Huzarski, un autre skieur. «Je peux me lever, traverser la rue et aller skier.»

Au sud du Metropolitan Museum, Cypress Hill, le lieu de glisse le plus renommé du parc, s'emplit peu à peu d'enfants venus avec leurs parents. «C'est une bonne coupure de pouvoir sortir et avoir une activité», dit-il. En ce moment, avec la pandémie, «vous ne pouvez pas faire grand-chose.»

Il est tombé plus d'un mètre de neige dans certaines zones du nord de l'Etat de New York, mais la plupart des grandes villes de la région ont plutôt reçu entre une dizaine et une vingtaine de centimètres de poudre blanche.