L’Autorité thaïlandaise du tourisme (TAT) a récemment signé un partenariat avec Tinder pour dynamiser le secteur touristique du pays. Ce dernier est en effet en berne à cause de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus. L’accord a pour objectif de relancer les voyages effectués par les Thaïlandais à l’intérieur de leur pays, explique CNN. Il consiste à proposer des offres spécifiquement destinées aux célibataires à la recherche de l’âme sœur.



Chaque participant voyage seul et rencontre ainsi d’autres personnes elles aussi venues non-accompagnées. Trois voyages sont dans un premier temps proposés sous forme de projets-pilotes pour lesquels les réservations ont ouvert ce mardi. A terme, neuf voyages différents seront disponibles. Pour l’instant, il est possible d’embarquer pour une croisière, assister à une fête-concert sur une plage de Phuket ou de faire un périple en train.

Isolement de 14 jours

Les deux dernières activités sont programmées pour janvier 2021 et peuvent accueillir un maximum de 50 personnes. Cent places sont en revanche disponibles sur le bateau de croisière qui naviguera tout au long de la journée du 20 décembre sur le fleuve Chao Phraya à Bangkok. Au programme des passagers, figureront de magnifiques paysages, un dîner ou encore la conférence d’un expert du Feng Shui.



La Thaïlande n’interdit pas l’entrée dans le pays des touristes venus de l’étranger. Ces derniers ont cependant l’obligation d’observer une période d’isolement strict de 14 jours passée dans une chambre d’hôtel. Ils ne sont par ailleurs pas dispensés de la taxe à payer pour obtenir un visa.

