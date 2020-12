8h43 : Pas de pitié pour les amoureux

Il avait chevauché un jet-ski pour la première fois de sa vie, traversé une mer déchaînée et glacée puis marché pendant des heures pour rejoindre sa bien aimée sur l’île de Man avant de se faire prendre : insensible, la justice locale l’a expédié en prison pour violation du confinement. Selon la BBC, Dale McLaughlan, un habitant d’Ayrshire, dans le sud de l’Ecosse, avait rencontré sa petite amie en septembre alors qu’il travaillait comme couvreur sur l’île de Man, un territoire autonome britannique en mer d’Irlande.

Revenu chez lui à la fin de son contrat, le jeune homme de 28 ans n’avait pu, depuis, retourner voir sa fiancée, l’île de Man, pourtant très proche de l’Ecosse, ayant entretemps interdit aux non-résidents d’accoster en raison de l’épidémie de Covid-19. Au désespoir, l’amoureux frustré a loué vendredi dernier un jet-ski, un engin qu’il n’avait jamais piloté auparavant, dans le but d’effectuer clandestinement les 40 kilomètres de traversée.

Il a mis plus de quatre heures à rejoindre l’île, bravant une mer houleuse et à environ 8°C. Après quoi, il a encore dû effectuer 24 kilomètres à pied pour rejoindre la maison de sa petite amie. C’est après avoir fêté ses retrouvailles avec sa fiancée dans des boîtes de nuit que le jeune homme a été repéré par la police et arrêté pour entrée illégale sur l’île.