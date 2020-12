L’Agence européenne des médicaments (AEM) se réunira le 21 décembre pour étudier la demande d’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, a annoncé l’AEM dans un communiqué publié ce mardi.

Initialement prévue le 29 décembre, la réunion a été avancée d’une semaine. L’AEM devra annoncer si elle autorise ou non le vaccin Pfizer-BioNTech.

L’AEM précise avoir reçu lundi de Pfizer-BioNTech « des données supplémentaires » exigées par le comité de l’agence chargé d’examiner les médicaments à usage humain. « Une réunion exceptionnelle (du comité) a été planifiée pour le 21 décembre afin de trancher », a ajouté l’AEM dans son communiqué.

