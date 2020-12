Il a échappé au limogeage annoncé sur Twitter. Lundi, alors que le collège électoral confirmait la victoire de Joe Biden, Donald Trump a annoncé le départ à venir de son ministre de la justice Bill Barr, publiant sa lettre de démission. Fidèle du président américain, Barr a refusé de le suivre dans sa croisade post-électorale, déclarant la semaine dernière que le département de la Justice n’avait trouvé, à ce stade, « aucune preuve de fraude » massive.

« Bill partira juste avant Noël pour passer les fêtes avec sa famille, le ministre de la Justice adjoint Jeff Rosen, une personne incroyable, assurera l’interim », a tweeté Donald Trump, sans réitérer ses accusations. Le ministre partira ainsi un mois avant l’entrée en fonctions du président élu démocrate prévue le 20 janvier.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM