Les 29 grands électeurs de l'Etat de New York ont voté pour Joe Biden le 14 décembre 2020. — Hans Pennink/AP/SIPA

D'habitude, c'est une étape routinière à laquelle personne ne prête vraiment attention. Mais alors que Donald Trump continue de contester les résultats de la présidentielle du 3 novembre, le vote du collège électoral est surveillé de près ce lundi.

Biden 166 - 120 Trump. Cinq des 6 Etats contestés par Trump ont déjà voté (et tous les grands électeurs ont voté pour Joe Biden): Nevada, Arizona, Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin. Reste le Michigan à partir de 20h. #ElectoralCollege pic.twitter.com/i9gJCEDqxp — Philippe Berry (@ptiberry) December 14, 2020

Les 538 grands électeurs se réunissent dans chaque Etats –à l'exception du Nevada qui a choisi un vote virtuel. A 20 heures (heure de Paris), Joe Biden faisait la course en tête par 166 voix contre 126 à Donald Trump. Cinq des six Etats contestés par le président américain se sont déjà prononcés: Nevada, Arizona, Géorgie, Pennsylvanie et Wisconsin. Pour l'instant, il n'y a aucun électeur «infidèle» (ceux qui votent pour un autre candidat que celui qui a remporté leur Etat).

Joe Biden devrait franchir la barre de la majorité absolue après 14 heures (23 heure heure de Paris) avec le vote des 55 grands électeurs de Californie. Le président-élu devrait faire une déclaration dans la soirée.

Malgré plus de 50 défaites pour ses recours devant les tribunaux, dont deux devant la Cour suprême, Donald Trump, lui, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Ses contestations pourraient durer jusqu'au 6 janvier, quand le Congrès se réunit pour valider les votes du collège électoral. Un élu républicain, Mo Brooks, a déjà prévenu qu'il déposerait une motion pour bloquer les grands électeurs de plusieurs Etats. Mais même si un sénateur républicain le rejoint, les démocrates sont majoritaires à la Chambre et pourront donc bloquer leur action. Joe Biden, lui, prêtera serment le 20 janvier.