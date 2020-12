Le premier ministre tunisien, Hichem Mechichi. — Noureddine Ahmed//SIPA

Le Premier ministre Jean Castex reçoit lundi le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, l’occasion de faire le point sur les coopérations entre les deux pays et sur le soutien sanitaire de la France à la Tunisie, a indiqué dimanche Matignon.

« Cette visite s’inscrit dans le contexte de la solidarité marquée par la Tunisie à l’égard de la France à la suite de l’attentat de Nice », soulignent les services du Premier ministre dans un communiqué. Brahim Aouissaoui, qui a tué au couteau trois personnes dans la basilique de Nice le 29 octobre, est un Tunisien de 21 ans.

Un soutien sanitaire de la France

La rencontre à Matignon « permettra de passer en revue les coopérations entre la France et la Tunisie dans les domaines prioritaires suivis dans le cadre du Haut Conseil de coopération présidé par les deux Premiers ministres » : développement économique, justice, défense, éducation et encore culture. Lors de cet entretien, il sera fait le point « sur le soutien apporté par la France à la Tunisie en matière sanitaire et hospitalière », et sur le renforcement de « la coopération dans le domaine migratoire, en particulier en matière de lutte contre l’immigration irrégulière », ajoute Matignon.

« La Tunisie est un partenaire prioritaire pour la France et la relation franco-tunisienne est unique », insiste-t-on. Emmanuel Macron avait reçu en juin dernier le président tunisien Kaïs Saïed, lui annonçant une enveloppe de 350 millions d’euros de prêts.