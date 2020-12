C’est une belle manière de célébrer l’anniversaire de l'Accord de Paris. Les 27 pays de l’Union européenne ont conclu vendredi, à l’issue d’une nuit de négociations, un accord pour réduire d'« au moins 55 % » leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990, contre un objectif précédent de 40 %, ont annoncé plusieurs responsables européens.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont adopté « une proposition ambitieuse pour un nouvel objectif climatique », s’est félicitée sur Twitter la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Dix ans, c’est demain. Alors, mettons tout en œuvre pour réussir, maintenant, tous ensemble. Car il n’y a pas de plan B », a également réagi le président français Emmanuel Macron.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!



#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.



Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.



It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.