Coronavirus EN DIRECT : Sanofi annonce que son vaccin ne sera pas prêt avant la fin 2021…

9h57 : Le gouvernement soutien Jérôme Salomon

Il n’est pas question que Jérôme Salomon, numéro deux du ministère de la Santé, démissionne de son poste, a assuré vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, alors que sa responsabilité est pointée dans la pénurie de masques en début d’épidémie de Covid-19.

« Heureusement qu’il reste à son poste, on est en pleine crise sanitaire ! Il est à la tête de la Direction générale de la Santé et je peux vous dire que, pour le voir dans les réunions, il est dévoué corps et âme à protéger la santé des Français », a-t-il fait valoir. « Il y a des commissions d’enquête – je l’entends –, une responsabilité politique ou pas, mais il y a une crise sanitaire en cours ».