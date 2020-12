Un monolithe a aussi été découvert en Roumanie fin novembre 2020. — Robert Iosub/AP/SIPA

Après l’apparition d’objets similaires aux Etats-Unis et en Europe, un mystérieux monolithe de métal a surgi sur une berge de la Vistule à Varsovie, la capitale polonaise.

Des joggeurs ont repéré ce pilier triangulaire le long du fleuve, ont annoncé les médias locaux. D’une surface argentée, il mesure environ trois mètres de haut. Il est planté dans le sable de la berge sauvage, près d’un pont.

« Ce n’est pas vraiment impressionnant »

« Une installation mystérieuse et inhabituelle a émergé sur une plage de la rive droite », ont indiqué les autorités municipales sur leur site Facebook. « Si vous pratiquez des activités au bord de la Vistule, cela n’échappera pas à votre attention », ont-elles ajouté, sans donner plus de détails. L’étrange apparition n’a pourtant pas impressionné tout le monde.

« Je m’attendais à une sorte d’expérience métaphysique mais ce n’est pas vraiment impressionnant », a déclaré une passante visitant le site jeudi, ayant refusé de donner son nom. Personne n’a revendiqué l’installation, jeudi. D’autres objets d’apparence similaire ont été aperçus récemment aux Etats-Unis, en Roumanie, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, selon les médias.

L’apparition de monolithe revendiquée

La première d’entre elles avait été découverte à la mi-novembre dans le désert de l’Utah​. Ces découvertes sont devenues virales sur les réseaux sociaux, en raison de ressemblances avec les monolithes extraterrestres présents dans le film de science-fiction de Stanley Kubrick, « 2001, l’Odyssée de l’espace ».

Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l’Utah, mais pas celles des objets découverts en Roumanie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.