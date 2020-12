De notre correspondant aux Etats-Unis,

Selon Donald Trump, c’est le « big one ». Mercredi, le président américain a officiellement demandé à la Cour suprême des Etats-Unis de pouvoir rejoindre la plainte déposée par le Texas la veille. Le but : bloquer les grands électeurs choisis par quatre Etats remportés par Joe Biden. Et au passage mettre à la poubelle les votes de près de 20 millions d’Américains, dans ce qui représenterait un séisme institutionnel sans précédent. Mais selon de nombreux experts juridiques, cette tentative de la dernière chance, tout comme la précédente, rejetée lundi par la Cour suprême, n’a que peu d’espoir d’aboutir.

It looks like we have a new leader in the “craziest lawsuit filed to purportedly challenge the election” category:



The State of Texas is suing Pennsylvania, Georgia, Michigan, and Wisconsin *directly* in #SCOTUS.



(Spoiler alert: The Court is *never* going to hear this one.) pic.twitter.com/2L4GmdCB6I