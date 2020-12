Les discussions vont jouer les prolongations. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donné mercredi jusqu'à dimanche pour arriver à une "décision ferme sur l'avenir des discussions" post-Brexit, a indiqué Ursula von der Leyen dans la soirée.

We had a lively & interesting discussion on the state of play on outstanding issues.



We understand each other’s positions. They remain far apart.



The teams should immediately reconvene to try to resolve these issues. We will come to a decision by the end of the weekend. pic.twitter.com/jG0Mfg35YX