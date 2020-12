Etats-Unis : Le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale (Archives) — Andrew Harnik/AP/SIPA

Donald Trump évoquait souvent son nom durant la campagne présidentielle américaine. Hunter Biden, le fils du président élu américain Joe Biden, a annoncé mercredi être visé par une enquête fédérale dans l’Etat du Delaware sur sa situation fiscale.

🔴Hunter Biden annonce qu'il est visé par une enquête des autorités du Delaware sur sa situation fiscale. pic.twitter.com/YTDNi8cr7m — Philippe Berry (@ptiberry) December 9, 2020

« Je prends cela très au sérieux et j’ai confiance dans le fait qu’un examen professionnel et objectif montrera que j’ai géré mes affaires de façon légale et appropriée », a-t-il commenté dans un communiqué.

« Viles attaques personnelles »

« Le président élu Biden est extrêmement fier de son fils, qui a dû faire face à de terribles défis, notamment les viles attaques personnelles des derniers mois, pour en sortir finalement renforcé », a déclaré l’équipe de transition de Joe Biden dans ce même communiqué.

Le président sortant a accusé au cours de la campagne la famille Biden d’être une « entreprise criminelle », pointant notamment les affaires de Hunter Biden en Ukraine et en Chine au moment où son père était vice-président de Barack Obama (2009-2017). Il accuse notamment Joe Biden d’avoir obtenu le limogeage d’un procureur ukrainien pour protéger de poursuites pour corruption une entreprise gazière, Burisma, dont son fils siégeait alors au conseil d’administration.