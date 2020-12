Avec l'épidémie, un recul des libertés? Face à la pandémie de Covid-19, plus de six pays sur dix dans le monde ont pris des mesures problématiques au niveau des droits de l’Homme ou des règles démocratiques, selon un rapport publié mercredi par l’ONG International Idea.

L’étude, qui porte sur la quasi totalité des pays du monde, conclut que 61 % d’entre eux ont pris au moins des mesures considérées comme « illégales, disproportionnées, sans limite de temps ou non nécessaires » dans au moins un domaine relatif aux libertés démocratiques.

Did you know that since March 2020, 59% of 🌏 countries have declared a national #StateofEmergency to combat #COVID19? The countries with the longest periods of emergency measures are:

🇵🇭Philippines

🇮🇹Italy

🇦🇷Argentina

🇸🇱Sierra Leone

The #GlobalStateofDemocracy is out TOMORROW‼️ pic.twitter.com/B8iT5mDkw7